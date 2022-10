(Di martedì 18 ottobre 2022) La scelta è presa. Ed un po' presa per nonre davvero. In ogni caso, Enrico... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Dunque Debora Serracchiani resterà alla guida della pattuglia dei deputati dem, Simonapresiederà la truppa al. L'annuncio del segretario arriva a mezzogiorno, nella Sala Koch di ...Non è esclusa la riconferma delle uscenti Debora Serracchiani a Montecitorio e Simonaal, ma se dovessero essere scelte come vicepresidenti sono pronte a subentrare Anna Ascani alla ... Malpezzi in Senato, Serracchiani alla Camera: Letta non sceglie e conferma le capogruppo