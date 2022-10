Lorenzo | 14 anni | ha il sarcoma di Ewing L’appello della madre | “Scrivetegli” Qui l’indirizzo

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 18 ottobre 2022)Bastelli sta per compiere 14ed è iscritto al primo anno di liceo scientifico a Bologna, ma lui, a differnza degli altri compagni, non può andare a scuola per via delle gravi conseguenzerecidiva deldi. Ladi Bastelli, Francesca Ferri, ha quindi condiviso un post su Facebook cona chiunque voglia farlo di stare vicino a suo figlio, per fargli compagnia e distrarlo dalla malattia che lo affligge. Una lettera, un disegno, una foto, qualsiasi cosa può essere utile adesso, in questo momento difficile: “Il periodo è un po’ difficile e, affetto dadi, a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è costretto a stare a casa con ...