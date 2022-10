Il Collegio 7 | Marta | “Non mi piace darmi etichette | sto scoprendo la mia identità di genere”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Al7 di Raidue arrivaMaria Erriquez con la suadifluida.nasce nel 2006, sotto il segno dell’ultimo mondiale vinto dall’Italia e, infatti, il suo sport preferito è il calcio. Studia per diventare bartender e sogna di partire per l’America. Come i cocktail che prepara, la 16enne originaria di Venaria Reale in provincia di Torino, mette del suo in ogni cosa che fa e ama essere una figura di riferimento per gli altri. A gonne e top preferisce pantaloni larghi e magliette. “Ognuno di noi ha un’. La mia la manifesto un po’ nei pantaloni larghi, nelle magliette aesthetic. Il mio modo di vestire dice tanto di me” dice nella clip di presentazione precisando che “non mi, la ...

... i protagonisti della prima puntata de " Il2022 " sono obbligati prima alla cosiddetta vestizione: ciabatte antiche e sottane. A ribellarsi èMaria Erriquez, 16 anni, che non si ...Maria Erriquez sarà il volto della prossima edizione de Il7, che inizia in gioco ad andare in onda il ...Cosa è successo nella prima puntata del Collegio 7 Tutte le novità della nuova stagione. I collegiali divisi in due sezioni ...Doveva iniziare a settembre, poi per un motivo e per un altro la Rai aveva deciso di far slittare la partenza de Il Collegio, il reality show di Rai 2 che ormai da ben 7 anni appassiona migliaia e mig ...