Golf | Rory McIlroy a caccia del numero 1 del mondo alla CJ Cup 2022

NotizieGolf

Riesce a rimontareMcIlroy, quarto con 275 ( - 13) al pari del francese Antoine Rozner. Chiude bene anche Francesco Molinari, che dal quarantasettesimo posto è passato al ventottesimo con 282 (...Risale nel gruppo degli undicesimi a - 7McIlroy (St. Andrews); per il nordirlandese non c'è ad ora odor di vittoria, ma ancora una volta si conferma assai costante. Un fattore di cui, senza ... Rory McIlroy é il golfista più "marketable" del 2022 - GARE It means the total number of elevated events is now 13, with the game’s biggest players set to feature in each one. Every event will have a purse of at least $20million, the result of sweeping changes ...The World No. 2 could get back to No. 1 by Monday based on how things play out at the PGA Tour's CJ Cup. According to OWGR guru @Nosferatu on Twitter, there are two scenarios that would cause this to ...