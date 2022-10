Calcio | Buffon | ' contro il Torino ho rivisto una Juve convincente'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - "ill'ho rivista, penso possa essere il primo passo per rioccupare le posizioni alle quali deve ambire". Lo dice l'ex portiere dellantus Gigiin merito al delicato momento dei bianconeri. "In questi momenti preferisco non dare consigli, perché possono dare fastidio, e proprio l'altro giorno ho scritto un messaggio al presidente Agnelli solo per mandargli un abbraccio…", aggiunge il campione del mondo 2006 a Dazn.

"Il Tardini E' un qualcosa di importante che mi ha sempre emozionato - ha detto- . Quando venni qua a 13 anni per firmare il mio primo contratto sognavo di giocare qui con un pubblico che ...Questa sensazione è un qualcosa di imprescindibile per uno che vive ilcome me'., portiere del Parma © LaPresseA 'DAZN', Gianluigiha allontanato nuovamente il ritiro rilanciando:...Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - "Contro il Torino l ho rivista convincente, penso possa essere il primo passo per rioccupare le posizioni alle quali deve ambire". Lo dice l'ex portiere della ...Sorpresa Scudetto e commissario tecnico dopo il ritiro: Buffon esce allo scoperto sul suo futuro e non solo. Le sue dichiarazioni “Smettere Non ho paura di farlo, ma a Parma sto vivendo una dimension ...