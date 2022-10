Berlusconi | «Riallacciato rapporti con Putin | mi ha regalato 20 bottiglie di vodka»

(Di martedì 18 ottobre 2022) “I ministri russi hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Però sono molto, molto, molto preoccupato. Houn po’ icon il presidente, un po’ tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato ventidie una lettera dolcissima. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

- Al regalo il Cavaliere ha risposto con bottiglie di Lambrusco... 'Sulla situazione in Ucraina non posso esprimere il mio parere per i miei rapporti personali, ma sono molto molto molto preoccupato'Silviohai rapporti con Vladimir Putin Fortunatamente no. Si tratta infatti di un aneddoto risalente al 2008. Sembrava cheavessei rapporti con Putin . Il ...L'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi conclusosi con una sorta di tregua armata - resta da vedere, infatti, se si tratta di pace vera dopo le tensioni emerse durante l'elezione del preside ...È già diventata un caso la frase che Silvio Berlusconi ha pronunciato oggi, a Montecitorio, davanti ai gruppi di Forza Italia di Camera e Senato. Secondo quanto trapelato, il ...