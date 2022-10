Berlusconi | «Ho riallacciato un po' i rapporti con il presidente Putin»

Come si ascolta dall'audio pubblicato da Lapresse ,annuncia di averi rapporti con il presidente russo e si dice molto preoccupato per la guerra in Ucraina. I ministri russi ...... invece, è sugli eventi degli ultimi giorni, compresa la proposta di Gasparri: "Oggi La Russa ha rivendicato i busti di Mussolini; Fontana si è espresso contro le sanzioni;ha...La via che sembrava spianata per Giorgia Meloni premier è stata lastricata di ostacoli, di macigni alleati, non messi dai nemici | Editoriale di Massimo Franco per il Corriere ...Il leader di Forza Italia si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni pro Putin poi prontamente smentite. Ma contro di lui c'è un audio.