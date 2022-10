Uomini e Donne | Armando Incarnato non sta bene | “Sto passando un brutto periodo”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Intervistato daMagazine,ha confessato di non stare attraversando unfacile. Il noto cavaliere del trono over, infatti, si sente stanco e vorrebbe qualcuno – o meglio, qualcuna – che lo capisse fino in fondo, senza metterlo costantemente in discussione.ha parlato anche dei suoi tanti cambiamenti di look e di cosa c’è dietro il suo “colpo” di testa più recente, quello di tagliare i capelli cortissimi e tingerli di biondo.trono over, la crisi diDopo aver precisato che i suoi molteplici cambiamenti estetici, soprattutto per quanto riguarda il modo di portare i capelli, non rispecchiano per forza un mutamento interiore, ...