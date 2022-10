Sampdoria-Roma 0-1 | per i giallorossi una vittoria di rigore che significa il quarto posto

Leggi su italiasera

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ unaper certi versi paradossale quella che esce vittoriosa da Marassi. Non gioca bene (eufemismo), segna col contagocce, ha in Smalling il migliore in campo ogni domenica e gioca senza la tecnica sopraffina di Dybala. Eppure eccola lì, in solitaria ale con la prospettiva d’incontrare domenica all’Olimpico il Napoli capolista distante solo 4 punti. E se l’infortunio della Joya avesse fatto trovare a Mourinho, come per incanto, la formula magica di squadra? Verrebbe da rispondere affermativamente visto che il 3-5-2 con Pellegrini in mezzo al campo consente una maggiore compattezza e solidità difensiva che unita al pressing alto e feroce degli attaccanti regala equilibrio e intensità. Certo, le lacune offensive rimangono e anche oggi si è dovuto attendere il 95’ per festeggiare contro l’ultima della classe. Senza ...