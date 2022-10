Pattinaggio di Figura | al Budapest Trophy trionfa Matteo Rizzo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dominio tricolore sul ghiaccio del Vasas Jégcentrum, sede del2022 didi, sesta tappa stagionale delle ISU Challenger Series. Nell’ultima delle tre giornate di gara in Ungheria, i pattinatori azzurri si prendono infatti la scena in campo maschile centrando tre dei primi quattro posti in classifica: vittoria per, terza posizione per Nikolaj Memola e quarta piazza per Gabriele Frangipani. Solo lo svizzero Lukas Britschgi, risalito dal 5° posto del corto al 2° complessivo, ha negato all’Italia una tripletta che sarebbe stata storica. Ala copertina se la prende, secondo dopo il corto e autore invece ieri del miglior libero di giornata – valutato dai giudici con 170.21 ...