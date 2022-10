L' orsetto Paddington va in beneficienza | i peluches in memoria della Regina Elisabetta donati ai bambini

Più di mille orsettie altri peluches, lasciati dai cittadini inglesi e di tutto il mondo in omaggio alla ...Camilla, la regina consorte, circondata da diversi esemplari dell'. Come spiega la didascalia dello scatto, lo scopo dell'immagine era beneficoLa Regina consorte Camilla è stata fotografata con gli orsetti Paddington lasciati dai sudditi fuori dai cancelli dei Palazzi reali alla morte di Elisabetta II e che ora andranno in beneficenza ...Re Carlo III venderà 12 degli amatissimi cavalli da corsa della regina, mentre saranno donati in beneficenza i circa mille orsetti Paddington lasciati dai sudditi in omaggio a Elisabetta, dopo la sua ...