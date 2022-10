Lecce-Fiorentina | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Una sola vittoria per i rossoblù in questa stagione: contro lal'11 settembre quando in ... La sfida interna contro il, la trasferta di Monza, la partita in casa contro il Torino di ...Sampdoria - Roma (ore 18.30, Dazn): l'allievo Stankovic sfida il maestro Mou La decima giornata non è ancora conclusa: all'appello mancano ancora Sampdoria - Roma e, con la ...Lecce e Fiorentina chiuderanno il quadro della 10^giornata di Serie A, sfidandosi alle 20:45 al "Via del Mare". I salentini vogliono riprendere il proprio cammino dopo la ...Continuità e ritmo. La Fiorentina a Lecce dovrà mettere in campo questi due ingredienti. I viola dovranno infatti sfruttare l'ondata di positività nata dalla vittoria ...