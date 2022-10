La Porsche aggiorna la 718 | pronta anche la versione Cayman

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ladimostra sempre e comunque di poter essere una vettura dalle caratteristiche uniche nel suo genere e per questo incanta tutti. La Germania ha avuto la possibilità di poter perfezionare sempre di più la sua gamma di automobili in questi ultimi anni, con lache può essere considerata senza alcun tipo di problema come uno dei grandi fiori all’occhiello della nazione teutonica, con la 718che è un capolavoro. AdobeCi sono stati tantissimi casi in questi ultimi anni dove abbiamo potuto assistere alla crescita davvero sempre più esponenziale di varie marche automobilistiche, con la volontà di poter diventare sempre più importanti. Una di quelle che però ha potuto essere considerata già dalla notte dei tempi come uno dei più importanti capolavori e su quattro ruote è sempre stata la, con la ...