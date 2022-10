Il tour dei 40 anni di carriera di Tony Hadley sbarca in Italia | le date

(Di lunedì 17 ottobre 2022)ROMA – I biglietti per il mio 40°versariod’sono in vendita ora ?? Non vedo l’ora di tornare in questo bellissimo paese ?? ?? Clicca qui pere biglietti: https://bit.ly/m/. L'articolo L'Opinionista.

Sky Tg24

Damiano David frontman dei Maneskin rivela un piccolo dettaglio che non tutti sapevano: fa parte del loro successo ..."L'arrivo a Roma per il Giro d'Italia è come quello di Parigi per il Tour de France, è la conclusione naturale. Sarei più che felice di arrivare a Roma più volte e non solo quest'anno". (ANSA) ...