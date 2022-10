Gabriel Rennis | chi è l’allievo de Il Collegio 7

... Bisceglie (BA); APOLLINAIRE MANFREDI 14, Palagiano (TA); TOMMASO MIGLIETTA 14, Lizzanello (LE); ALESSANDRO ORLANDO 17, Torre Annunziata (NA); MATTIA PATANÈ 16, Riposto (CT);16 Roma; ...I ragazzi invece saranno: Mattia Patanè, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Samuel Rosica, Alessandro Orlando, Damiano Severoni,, Davide Di Franco, Tommaso Miglietta, Davide Cagnes,...Il Collegio 7. Si riparte, e questa volta con una marcia in più. Una stagione tutta nuova e con tantissime scoppiettanti novità in vista, tutte da non perdere per nulla al mondo. Il collegio più famos ...Il Collegio fa sette! E per la settimana del debutto raddoppia con 2 puntate consecutive, in onda martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai 2 ...