“È sparita” GF Vip 7 | giallo sulla concorrente a poche ore dalla nuova puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nuovo appuntamento stasera con il GF Vip 7, tra attese e confronti tiene banco unlegato a Nikita Pelizon, durante la diretta di ieri l’influencer èper ore dalle inquadrature. Una cosa davvero molto molto insolita. Intanto stasera è atteso un nuovo round del caso Prati – Caltagirone. E ancora, Amauris a rischio eliminazione dopo una sospetta bestemmia mentre si parla molto anche di Cristina Quaranta, sempre meno sopportata nella Casa come dimostrano, per altro, tanti messaggi arrivati sui social dai fan del programma. Scrive un’utente: “La Quaranta è incazzata con la vita. Anche all’isola la buttarono fuori perché litigiosissima. Poi dice a Nikita che deve prendere le cose con leggerezza e non intromettersi, ma veramente??? Hai 50 anni comportati di conseguenza, invasata. Poi qualcuno le dica che se lei va via nel caso il bulletto ...