Drusilla Gucci | chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo ed erede della maison di moda Gucci

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Cupido ha fatto di nuovo centro: la loro relazione è stata chiacchierata e discussa fin dall’inizio, ma sembra avere tutte le carte in regola per essere una storia d’amore a lieto fine. Stiamo parlando di, così diversi tra loro, ma legati da un forte sentimento. La scintilla tra i due è scoccata all’Isola dei Famosi 2021: lei, la pronipote dello stilistasi è guadagnata l’ammirazione e il rispetto dei suoi fan per l’educazione, l’intelligenza e per la sua riservatezza; lui, invece, era già noto per aver partecipato ad una vecchia edizione di Temptation Island con il soprannome di Lenticchio. Com’è nata la storia d’amore tra...