Con due lauree fa il bidello a 26 anni | ‘Almeno ho un lavoro vero e vengo pagato tutti i mesi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ha una laurea magistrale e una laurea in Scienze della Comunicazione oltre a un master in Marketing e sta prendendo anche una terza laurea, ma lavora come. Marco Morosini è di Sambucheto, una frazione di Montecassiano, provincia di Macerata, non ha ancora 26ma ha deciso di lavorare comeall’Istituto per l’infanzia Aldo Moro. Con dueha scelto di lavorare comeQuella di Marco è stata una scelta di vita. Il giovane collaboratore scolastico, titolare di dueentrambe con 110 e lode, ha scelto di percepire uno stipendio sicuro con unpart time a scuola, 650 euro al mese, che gli danno anche la possibilità di continuare a studiare per conseguire ora la laurea in Economia aziendale. Dopo la laurea Marco ha inviato diversi ...