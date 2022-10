Agenzia askanews

Sbloccare il rigassificatore di Piombino "è un'emergenza nazionale". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete4. Per ora il gas raggiunge l'Italia via metanodotto dall'Algeria, ha aggiunto il ministro, ma "dall'inizio dell'anno prossimo è imperativo, non ...Lograzie a una cauzione da 20 milioni di euro 'Il problema vero è che non esistono ... Il ministro: 'In questo momento stiamo esportando' E quindi la partita sul prezzo del gas sembra ... Cingolani: "Sblocco di Piombino è emergenza nazionale" Roma, 17 ott. (askanews) - Sbloccare il rigassificatore di Piombino 'è un'emergenza nazionale'. Lo ha detto il ministro della Transizione ...Intervista al ministro sulle scorte di gas e sul complicato negoziato europeo: "Ci sono Stati che preferiscono pagare un prezzo molto alto, ma in caso di ...