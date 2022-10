Casio | presentata l’ultima novità | di che si tratta

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il nuovo modello è l’A168Vintage, brand che a partire dal 1974 ha scritto la storia degli orologi digitali da polso, presenta il nuovo A168 in una veste pop e psichedelica. Il modello è infatti ispirato ad uno dei trend legati all’immaginario anni ’80, che hanno conquistato il mondo della musica, del gaming e della grafica digitale: la vaporwave. L’iconico orologio digitaleA168 è il protagonista di un design revival ispirato ai neon delle piste da ballo, al luccichio delle sfere stroboscopiche, allo stile inconfondibile che ha incantato generazioni tanto da tornare alla ribalta 40 anni dopo. La cassa di A168 si tinge di tonalità a contrasto, tra il viola, l’azzurro e il rosa, facendo risaltare il quadrante e l’acciaio del cinturino. Un futuro must have per gli appassionati di quello stile vintage che contraddistingue la ...