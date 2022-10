Calendario Grand Prix pattinaggio artistico 2022 | date | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si inizia a fare sul serio nel. Andata in archivio la cosiddetta pre-season, comincerà la prima, delicatissima, fase della stagione con il circuito ISU-2023, celeberrima competizione itinerante che comincerà come di consueto con Skate America per concludersi nel mese di dicembre con le Finali che, quest’anno saranno nuovamente in Italia, nello specifico a Torino. Sarà un’edizione assolutamente sui generis, in quanto nelmancheranno all’appello due appuntamenti storici: la Rostelecom Cup e la Cup Of China. La prima è stata cassata per via della norma che vieta la partecipazione degli atleti russi e l’allestimento degli eventi in Russia in qualsiasi gara internazionale, la seconda non andrà in porto per problemi organizzativi, sempre più ...