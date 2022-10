Atp 250 Napoli | slitta l’avvio | sorteggiato il tabellone principale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi 24 oredell’Atp250, in programma al Tennis Club. L’inizio è stato fissato per domani, martedì 18 ottobre, con appuntamento sul campo in cemento dell’Arena, completamente rifatto dopo i problemi dei giorni scorsi e pronto per ospitare le sfide. Nel frattempo è statoil: la testa di serie numero 1, Pablo Carreno Busta, all’esordio affronterà il vincitore della sfida fra Hugo Grenier e Fabio Fognini. Matteo Berrettini, testa di serie numero 2, esordirà contro il vincitore della sfida fra Roberto Carballes Baena (che l’ha sconfitto all’ATP250 di Firenze) e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. ATP 250...

... ahilui, nel torneo di casa, a Gijon LA PIOGGIA: voto 0 Rovina i campi sintetici montati al CT Napoli - che organizza l'" all'aperto - , facendo slittare di un giorno il via, suscitando paure ...Fabio Fognini se la vedrà contro Hugo Grenier nel primo turno del torneodi Napoli 2022 (cemento outdoor) . Esordio non facile per il ligure. Il suo avversario, infatti, si trova ad una manciata di punti dall'ingresso tra i primi cento giocatori del mondo (...Andreas Seppi a 38 anni lascerà il tennis. Il giocatore altoatesino sperava in una passerella finale nell’ATP 250 di Firenze o di Napoli ...La campionessa di volley è troppo severa con se stessa, è la prima a non perdonarsi di aver sbagliato una palla decisiva contro il Brasile. Ma tornerà in Nazionale ...