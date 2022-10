Atalanta | la moglie di Malinovskyi | 'Sta benissimo | non so perché non gioca'

La Gazzetta dello Sport

Zero preparazione, se non quella fatta con lanutrizionista per farsi comunque trovare nella ... Con, Inter, Betis e Lecce, infatti, per la Roma gli unici a segnare sono stati Smalling e ...In Russia ha anche trovato l'amore, laEkaterina con la quale ha avuto 3 figli. Ed ha ... E quindi i principi del suo calcio s'avvicinano a quelli del tecnico dell'ed anche di Juric e ... Maxi Moralez: "Higuain, ti batto! Il Papu Non sarebbe mai voluto andare via da Bergamo" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...'Vogliamo vincere per i tifosi e per il nostro amico Lorenzo', dice il tecnico bianconero ricordando Toffolini UDINE (ITALPRESS) - 'Prima di ...