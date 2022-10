Sinodo | il Papa lo allunga fino al 2024 | due sessioni per un discernimento prolungato

(Di domenica 16 ottobre 2022) Città del Vaticano – Questa mattina, al termine dell’Angelus domenicale (leggi qui),Francesco ha comunicato che la prossima XVI Assemblea Generale Ordinaria deldei Vescovi si svolgerà in due momenti, ossia in due, distanziate tra loro di un anno: la prima dal 4 al 29 ottobre 2023, la seconda nell’ottobreFrancesco si è richiamato alla Costituzione Apostolica Episcopalis Communio che contempla questa possibilità (cf. articolo 3). Tale decisione, si legge in una nota diffusa Segreteria Generale del, “scaturisce dal desiderio che il tema della Chiesa sinodale, per la sua ampiezza e importanza, possa essere oggetto di unnon solo da parte dei membri dell’Assemblea sinodale, ma di tutta la ...

