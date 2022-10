Roma | le ”domeniche bestiali” del trasporto pubblico | chiusa la metro C | attese infinite per i sostitutivi

(Di domenica 16 ottobre 2022). Problemi con ildalla mattinata di oggi, domenica 16 ottobre. Non che si tratti di una novità in senso assoluto, questa volta però le problematiche cadono di domenica, con buona pace deini residenti che decidono di trascorrere la sacralità dei giorni di riposo a casa, magari in compagnia di qualche familiare o amico. Problemi con laC In una nota diffusa nelle scorse ore, Atac avverte: ”C: stiamo eseguendo una verifica tecnica in linea. La circolazione è temporaneamente interrotta. Abbiamo attivato un servizio di bus. I bus effettuano fermata nei pressi delle stazioni in corrispondenza delle fermate della linea nMC”. Dunque la lineapolitana è ferma sull’intera tratta per instabilità nel ...

ATAC Roma

In Svizzera, il Consiglio federale ha decretato tresenz'auto e la gente si è divertita a ...pubbliche sui "limiti alla crescita" (titolo di un rapporto pubblicato dal Club di, un'...Quest'anno lo farà, quasi in smart working, da una splendida villa alle porte di. Seduto su un ... in onda tutte lesu Sky e NOW, Costantino della Gherardesca ci porta alla alla scoperta ... Domenica 16 ottobre, XXI Edizione della manifestazione sportiva “Roma Urbs Mundi” - Atac Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al cinema, anche l’attore e regista Kim Rossi Stuart, che ha da poco diretto un ...Calciomercato Roma, a gennaio per Mourinho è pronto un colpo a parametro zero in attacco: in arrivo Solbakken. “Arriva Solbakken“, si legge sulle pagine de Il Tempo di domenica 16 ottobre 2022. Un alt ...