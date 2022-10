Raspadori | «Ognuno di noi cerca di far esprimere gli altri al massimo | questo fa la differenza»

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’attaccante del Napoli, Giacomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine di Napoli-Bologna 3-2. «Il Bologna ha fatto una grande partita e ci ha messo in difficoltà. Se fossimo riusciti a sfruttare le occasioni create nel primo tempo sarebbe stata una partita diversa. Siamo contenti di questa vittoria, non era semplice. Queste partite ti danno tanto entusiasmo, noi dobbiamo continuare ad averecoraggio e questa voglia. Noi vogliamo sfruttare al meglio i minuti che abbiamo a disposizione, chi segna non è un problema». La prossima partita sarà con la Roma. «Continuiamo ad avere questa voglia di affrontare le partite come se fossero una finale. Avremo qualche giorno in più per preparare la sfida».ha parlato anche di Kvara. «Ha una qualità pazzesca, è un bravissimo ragazzo. Ha un ...

