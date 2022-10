“Non hai capito un caz*o” GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi | volano accuse

Fanpage.it

GF Vip, Antonino Spinalbese vs Edoardo Donnamaria/ "Sei un cazzon*,le pall*" Antonino Spinalbese e la strana reazione agli aerei dedicati a lui e Ginevra Lamborghini Nelle scorse ore sopra ...Un video su vk.com dice: 'Ehi parlo a te, Sergej qualsiasi di Lipeck ( è una città a sud di Mosca , ndr) chemai ricevuto un addestramento militare. Puoi darti una calmata e berti il tuo ... Ragazzo picchiato dal branco in un bar, gli urlavano: Brutta femminiella, non hai capito chi siamo Non si rassegna alla fine della relazione, si ostina a rimanere in casa con il compagno che vuole lasciarla e reagisce picchiandolo e facendolo finire in ospedale con una prognosi di un mese. Teatro..Una bomba carta esplode nel cuore della notte facendo saltare la serranda di una macelleria, i vetri delle case vicine. Camposano, via Marconi, civico 97: di fronte, a pochi metri, si trova ...