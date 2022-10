Ministro Israele | è arrivato il momento di aiutare l' Ucraina

(Di domenica 16 ottobre 2022) "La consegna da parte dell'Iran di missili balistici alla Russia è una chiamata per, perché fornisca aiuto militare all'": lo ha dichiarato con un tweet ilisraeliano per la ...

Una mossa che preoccupa: "La consegna da parte dell'Iran di missili balistici alla Russia è una chiamata" per lo stato ebraico a "fornire aiuto militare all'Ucraina", ha twittato il ministro israeliano per la Diaspora, Nachman Shai. Il messaggio è stato retwittato da alcuni media ucraini.