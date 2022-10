Lezioni dalle rivoluzioni passate. Le proteste in Iran secondo Bressan

Leggi su formiche

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ieri sera una densa colonna di fumo usciva da uno degli edifici della prigione di Evin di Teheran, in, struttura in cui sono imprigionati oppositori politici, giornalisti e cittadini stranieri. Centinaia di persone arrestate dalla polizia durante le manifestazioni, ha scritto la Bbc, si trovano in quel carcere. L’italiana Alessia Piperno, detenuta nel carcere di Evin, sta bene, ha reso noto il ministero degli Esteri. Nei video circolati sui social si sentono colpi che sembrano spari ed esplosioni. La situazione è stata riportata sotto controllo già nella serata di sabato, hanno detto le autoritàiane. Ma,diversi testimoni, la situazione è tutt’altro che risolta.la magistraturaiana nell’incendio di Evin ci sarebbe stati 4 morti e 61 prigionieri feriti. Ancora sconosciute ...