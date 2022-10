Il VAR non funziona per mancanza di corrente | sospesa una partita in Premier League

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ha dell’incredibile ciò che sta accadendo proprio in questi minuti in. La sfida di Elland Road fra Leeds e Arsenal, valida per l’11°giornata di campionato, è al momento interrotta a causa di un problema tecnico che impedisce agli arbitri dell’incontro di comunicare. I padroni di casa sono al momento ancora imbattuti fra le mura del proprio impianto, gli uomini di Mikel Arteta invece vanno alla ricerca addirittura della vittoria n°10 in campionato per riconfermarsi al primo posto a prescindere dal risultato del Manchester City di Guardiola, in campo alle 17:30 ad Anfield contro il Liverpool.Leeds Arsenal Sembrerebbe esserci dunque un guasto nel sistema che mette in contatto l’arbitro di campo e coloro che invece sono al VAR; le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo pochi minuti dal fischio ...