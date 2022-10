Giorgia Meloni | ' Attacchi scomposti | la Sinistra si metta l' anima in pace'

Sky Tg24

Le polemiche della sinistra dopo le elezioni di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana al Senato e alla Camera non sono passate inosservate agli occhi di. La leader di Fratelli d'Italia si è scagliata contro l'opposizione per le posizioni critiche contro un governo che al momento non è ancora nato ed ha rassicurato tutti sulla bontà del ..."Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati " scrivesui suoi account ... Nuovo governo, le news. Meloni: "Si mettano anima in pace, risolleveremo la nazione". LIVE È la sintesi tra l'integrazione di logiche tecnocratiche, l'accettazione del quadro geopolitico dell'Alleanza Atlantica e della sua dimensione europea, e l'insistenza su valori iperconservatori e ista ...– Siamo vicini alla formazione del nuovo governo, che dovrà immediatamente agire per mitigare il costo della crisi economica ed energetica, destinata ad incrinare la situazione finanziaria di buona pa ...