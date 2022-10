GFVip | Dayane Mello torna nel reality? La segnalazione

Mello al Grande Fratello Vip "Era al telefono con Signorini", lo scoop bomba https://t.co/iGvZ79D2YZ #mellos #BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 15, 2022pic.twitter.com/6pMzYZulWO Grande Fratello (@GrandeFratello) October 6, 2022 Dopo la ...IL TRENO PER GINEVRILANDIA #Gintonic #GINEVRADENTRO pic.twitter.com/OG2tcuIDLx La Follia di(@...Dayane Mello potrebbe essere in trattativa per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip: a riportarlo Casa Pipol su Instagram ...Nuovo colpo di scena al GF Vip 7, Alfonso Signorini vuole far tornare l'ex vippona: proprio lei aveva fatto un gesto plateale.