Francesco | “La guerra è il fallimento della politica | non è mai giusta ed è una risposta inefficace In nome di Dio fermatela”

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Chiedo indi Dio che si metta fine alla follia crudele“. Così Papanel suo libro Vi chiedo indi Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza, in uscita il 18 ottobre per Piemme, di cui La Stampa in edicola domenica 16 ottobre ha anticipato un brano. “La sua persistenza tra noi”, scrive il Pontefice, è “il vero“. E si rivolge alle “autorità locali, nazionali e mondiali” dalle quali “dipendono le iniziative adeguate per frenare la. E a loro, facendo questa mia richiesta indi Dio, domando anche che si dica basta alla produzione e al commercio internazionale di armi” e che sia estirpata dal pianeta l’arma atomica: “L’esistenza delle armi nucleari e ...

PAPAPiù di duemila anni fa il poeta Virgilio ha plasmato questo verso: 'Non dà salvezza la!'. Si fa fatica a credere che da allora il mondo non abbia tratto insegnamenti dalla barbarie ...... mentre chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della, considero inoltre la sua persistenza fra noi come il vero fallimento della politica - scrive- Lain ...Papa Francesco: In nome di Dio, fermate la guerra Anticipiamo un brano del libro che Papa Francesco pubblica alla soglia del decimo anno di pontificato. Nel volume Vi chiedo in nome di Dio… Leggi ...