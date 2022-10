Covid | in Lombardia 5 653 nuovi casi | 509 a Bergamo

(Di domenica 16 ottobre 2022) A fronte di 33.598 tamponi sono 5.653 idiinnella giornata di domenica 16 ottobre, per una positività del 16,82%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12ingressi nei reparti ordinari degli ospedali, mentre è rimasto stabile a 16 il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Diciannove i decessi. Attualmente inci sono 96.694 persone positive al-19. I dati per provincia Milano 1.579509 Brescia 681 Como 440 Cremona 179 Lecco 216 Lodi 127 Mantova 236 Monza e Brianza 508 Pavia 304 Sondrio 247 Varese 504

AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Sono 30.239 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di ieri e i 34.444 di domenica scorsa. La regione con più casi è la Lombardia con 5.653, seguita da Veneto (3.751), Emilia Romagna (3.276), Piemonte (2.865) e Lazio (2.738).