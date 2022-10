Zan Pd | ' L' elezione di La Russa e Fontana è il segnale di svolta verso l' estremismo di destra'

(Di sabato 15 ottobre 2022) Una scelta estremista mettendo come seconda e terza carica dello Stato uno che p un nostalgico di Mussolini tanto da tenerne i busti in casa e l'altro un reazionario, omofobo, ammiratore di Putin e ...

Intervista a(Pd): "La suafa felice Putin. Io come vice Lo deciderà il partito". - IL MESSAGGERO: Camera, Fontana presidente. Eletto il leghista che esalta il Papa e le diversità. La ......mostrare la sua vera natura e l'ha dimostrato ancora una volta durante le votazioni per l'... Dietro questo striscione c'erano esponenti del Pd: Alessandroe Rachele Scarpa . Lui è uno degli ...Alessandro Zan, paladino dei diritti Lgbtq, e Rachele Scarpa, dem pro-Palestina contro Israele: ecco chi reggeva lo striscione alla Camera ...Il deputato del Pd, Alessandro Zan: "Una svolta verso l'estremismo di destra che metterà a rischio il paese come è accaduto nell'America di Trump e nell'Ungheria di Orban" ...