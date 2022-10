(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Noi abbiamo possibilità" in Italia "di far votare 4 milioni di italiani all'estero e noi abbiamo preso la maggioranza assoluta tra gli italiani all'estero mentre abbiamo perso le elezioni in Italia perchè siamo bravi con le persone globalizzate mentre siamo meno con chi sta a terra". Così Enricointervenendo al congresso del Pse a Berlino. "Nella mia esperienza idei populisti e dellaalle elezioni rappresentano una bussola: noi vinciamol', perdiamova male. C'è un legame". "Nel 2020 e 2021 abbiamo vinto tutte le elezioni perchè è stato il periodo della risposta al Covid, dei vaccini, del Next Generation Ue". Ed ora viste le "tante ...

La Svolta

...Iv Matteo Renzi rivelando il retroscena ai giornalisti e aggiungendo che "Enricoha fatto carriera solo perché ha litigato con me". 12.00 " Orlando: "Con ok a presidenze delle Camere è......- russa" Andersson si dimette Il blocco formato da tre partiti di destra e dal partito di... ma rischia di chiudere per i rincari del 400% Pd,ai candidati: non credere alla vittoria ... Ultimo'ora: Ue: Letta, 'estrema destra vince quando Europa non produce risultati' Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo possibilità” in Italia “di far votare 4 milioni di italiani all’estero e noi abbiamo preso la maggioranza assoluta tra gli italiani all’estero mentre abbiamo p ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Ho voluto depositare in Senato, tra i primi atti della nuova legislatura, il ddl contro la ricostituzione del partito fascista che ripropone il testo della proposta ...