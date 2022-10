Torino-Juventus 0-1 | Juric | “Troppi errori banali I ragazzi devono reagire”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ivanè intervenuto ai microfoni di Dazn subito dopo la sconfitta per 0-1 del suonel derby della Mole contro la: “Ci abbiamo provato, ma è normale che quando ti mancano tutti e due gli attaccanti poi c’è bisogno di lavorare sulle situazioni alternative. C’è bisogno di altre giocate quando non hai le punte. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo ma abbiamo fatto. Alla fine perdiamo per un gol su calcio piazzato, che viste le caratteristiche della mia squadra può starci”. Sull’atmosfera che si vive, con un solo punto nelle ultime cinque partite: “Son tutte partite difficili, il rammarico è contro l’Empoli dove abbiamo dominato ma non siamo riusciti a vincere. Iessere forti per uscire da questo periodo. Ora abbiamo ...