Salernitana | Nicola | “L’Inter non farà turnover | noi dobbiamo essere al massimo”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il tecnico della, Davide, ha parlato alla vigilia della sfida controin conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Situazione infortunati? Fazio non ce la fa. Vengono con noi Bohinen e Lovato. Radovanovic è squalificato e resta a casa. Candreva mezzala? Lo sposto in altri ruoli solo in caso di grosse emergenze, viceversa darei un segnale non positivo alla squadra. Che difesa contro? I difensori a disposizione sono Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato e Pirola.nonunparticolare, mi prendo ancora qualche ora per poter fare delle scelte. Loro Sono calciatori abituati a giocare ogni tre giorni a certi livelli, non credo cambieranno troppo. Il loro livello è tale da poter ricaricare subito le batterie. Tocca a noi ...