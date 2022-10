Milan | Giroud | «Ho delle responsabilità in questa squadra e mi sento molto bene»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’attaccante rossonero ha parlato del momento delladi Pioli che punta a vincere di nuovo il campionato Olivier, attaccante del, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del momento dei rossoneri nel campionato di Serie A e in Champions League. Di seguito un estrattosue dichiarazioni. MOMENTO – «È vero che da titolare ho giocato 13 partite, cosa che non mi capitava da tempo. Abbiamo la possibilità di rotazioni, ma non siamo stati risparmiati dagli infortuni. Dovevo andare avanti, ma mifisicamente. Giocare da titolare mi rende felice. Hoine mi, quindi ...