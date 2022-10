Meloni | Il senso di responsabilità prevalga sull' odio ideologico | l' Italia deve tornare a correre insieme

(Di sabato 15 ottobre 2022) AGI - Una stella a cinque punte accompagnata dalla scritta: "La Russa Garbatella ti schifa", firmata dagli "Antifa", è apparsa ieri sera poco dopo le 22a serranda della sede di Fratelli d'alla Garbatella. Minacce al neopresidente del Senato che hanno visto l'immediata replica di Giorgia, leader e presidente del partito. La Russa, "ha dimostrato di essere uomo che conosce bene il peso delle istituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato - ha scritto-. Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d', già ben alimentato durante una campagna elettorale costruitaa demonizzazione dell'avversario politico. E ...

