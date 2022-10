Live In Firenze 2022 | il dibattito sul peso di Fisco e burocrazia per le imprese DIRETTA

Le parole di Giorgia Meloni su Berlusconi sono chiare. Lo dice aInRaffaele Fitto, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che non nega - ma in qualche modo raffredda - la polemica con il leader di Forza Italia rispetto alle due parole di critica nei ..."Lo escludo", ha dettoFitto, ospite delIn dadi SkyTg24: "Basta rivedere il percorso di Meloni e FdI per avere una certezza, la coerenza. Siamo stati gli unici, in questi anni in cui si ...Nel secondo appuntamento della due giorni di Sky TG24, spazio a moltissimi temi: da futuro della transizione energetica a quello del digitale. E ancora, le interviste al parlamento europeo Raffaele Fi ...SEGUI CERUNDOLO-THIEM SU DIRETTA. L’articolo Tennis, Cerundolo-Thiem Streaming Gratis: dove vedere l’ATP di Gijon in Diretta LIVE proviene da Footballnews24.it La sua posizione è, invece, la numero 16 ...