LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | spettacolo in gara-2 con Lodadio | Maresca e Bartolini

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladella quarta giornata deidi. Al PalaVesuvio (Napoli) è arrivato il momento di assegnare il titolo tricolore all-around maschile, oggi andrà infatti in scena-2! Loè assicurato e i ginnasti vorranno sicuramente mettersi in luce a due settimane dai Mondiali dirpool. Quest’anno la formula della competizione è cambiata in maniera sostanziale, si è deciso di optare per una formula all’americana in cui per assegnare il titolo si sommeranno i punteggi di-1 ai punteggi di ...