Lavorare meno | guadagnare tutto La proposta di Bombardieri Uil | «Meno ore a parità di salario»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il segretario della Uil Pierpaolopropone oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano di ridurre le ore di lavoro adi. «Questo argomento non deve più essere un tabù. Altri Paesi europei lo stanno sperimentando con buoni risultati. Si lavori quattro giorni alla settimana o si accorci l’orario giornaliero», dice nel colloquio con Roberto Rotunno. Unache riecheggia quella fatta nei giorni scorsi da Banca Intesa ai suoi dipendenti:per un’ora in più al giorno in cambio di una giornata inin ufficio. Da 37 ore e mezza a 36 complessive di lavoro sulla settimana. E che guarda a quello succede in Europa e nel mondo. Un esperimento di riduzione dell’orario di lavoro si è appena concluso nel Regno Unito: l’86% delle imprese si è ...