Il Monterosi scappa due volte | il Giugliano lo riprende

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Vt) –dueilTuscia, ma ilc’è e recupera il risultato, tornando a casa con un punto. La formazione di Menichini sblocca subito il match, trovando il vantaggio dopo appena sei minuti con Di Paolantonio. Accusano il colpo i ragazzi di Di Napoli, serve l’intervallo per rimettere le cose in ordine e il tecnico indovina la mossa giusta gettando nella mischia Piovaccari che lo ripaga con la rete del pareggio. Dieci minuti dopo, però, i padroni di casa sono nuovamente avanti con Santarpia. Un vantaggio che regge nove giri di lancette, il gol di Zullo fissa infatti il risultato sul due a due finale. Un pari che permette aldi issarsi a quota dodici, rimanendo in una posizione tranquilla di classifica, in vista ...