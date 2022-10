Il cancelliere tedesco Scholz chiede riforme dell’UE

(Di sabato 15 ottobre 2022) IlOlafha chiestovuole una maggiore autonomia militare e l’abolizione del principio di unanimità per le decisioni in diversi settori. Ilha anche affermato che l’UE deve rafforzare la coesione sociale. Ildell’Unione europea Olafha chiestodell’Unione

Il Post

L'ha detto ilOlaf Scholz, in un momento di tensioni con la Repubblica popolare cinese. Secondo quanto riporta il South China Morning Post, Scholz ha difeso le conquiste della ...... la storia del canto simbolo del movimento partigiano Alla chiusura del congresso del Partito socialista europeo i leader del Pse riuniti a Berlino, dopo il discorso finale del... Il Partito Socialdemocratico del cancelliere tedesco Olaf Scholz ha vinto le elezioni regionali nella Bassa Sassonia Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto riforme dell’UE. Scholz vuole una maggiore autonomia militare e l’abolizione del principio di unanimità per le decisioni in diversi settori. Il cancellier ...Il segretario del Pd, il cancelliere tedesco Scholz e il leader del Partito socialista europeo hanno intonato "Bella ciao" alla fine del congresso del Pse per solidarietà alle donne iraniane ...