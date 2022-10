Calcio e violenza | raffica di daspo del questore di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi(provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive) da parte deldi, che ha sanzionato così una serie di comportamenti illeciti o violenti legati soprattutto al tifo calcistico. Nel dettaglio, duedella durata di un anno sono stati emessi nei confronti di due tifosi napoletani di 18 e 21 anni, che sono stati denunciati per scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive in quanto, poco prima dell’inizio dell’incontro di-Monza, disputato lo scorso 21 agosto al “Maradona”, avevano scavalcato più volte dal settore inferiore della curva B a quello superiore. Altri cinque provvedimenti, per periodi da uno a sette anni, sono stati adottati nei confronti ...