A tre matricole ex studenti del Marconi di Dalmine la più ricca Borsa di studio 2022 del Gruppo Chimici

(Di sabato 15 ottobre 2022) Bergamo – Letizia Bonfanti, Matteo Casali e Gabriele Sala. Sono loro i vincitori della piùdi(2500 euro su un monte premi complessivo di 7000 euro) che ildi Confindustria Bergamo ha messo in palio per “stimolare l’approfondimento e l’arricchimento dei curricula dei giovani, attraverso la realizzazione di Tesine su tematiche trasversali di grande rilevanza e attualità”. Quella redatta dai tre neo universitari – titolo: “I vantaggi ambientali legati alla diffusione del biodiesel” – si è imposta alle orecchie (visto che, come le altre sette, è stata illustrata in inglese) e alle valutazioni dei giurati, fra cui sedeva la guest star del pomeriggio: il Premio Nobel Craig Cameron Mello (biochimico statunitense, in città per prendere parte all’ultimo scampolo di ...