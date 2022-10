Sarah Jessica Parker | fan sconvolti da un accessorio per “And Just Like That”

(Di venerdì 14 ottobre 2022)mostra una nuova bag dal set di And2, una creazione audace che rispolvera il guizzo eccentrico di Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw ha un debole per le Baguette di Fendi, ma pare che sul set di Andsi sia concessa un guilty pleasure. A regalare un’anticipazione è stataattraverso un post Instagram diventato rapidamente virale. Che la moda sia anche stravagante è un dato ormai appurato da tempo e arriva anche sul set di Sex and the City, o meglio della serie TV sequel.in AndA ...

la Repubblica

A firmare l abito, Pierpaolo Piccioli per Valentino , che, come ben sappiamo ( ricordate il commiato dalla prima stagione di AJLT di una memorabileParker in arancione ) ama la serie ...... apparentemente il posto con più crimini al mondo, la serie segue l'autrice di gialli... l'horror - fantasy femminista di Neil Jordan sovrappone storie a storie seguendo una giovane (... Sarah Jessica Parker e le figlie gemelle sul red carpet: tutte e tre indossano scarpe del suo brand «In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tem ...Alcuni dei ruoli indimenticabili interpretati dall'attrice inglese scomparsa a 96 anni nella sua casa di Los Angeles ...