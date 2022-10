(Di venerdì 14 ottobre 2022) L'obiettivo diè resistere fino alla sosta mondiale, per poi ritrovare a gennaio pedine fondamentali come Dybala e Wijnaldum , gli acquisti prestigiosi del mercato estivo che ora sono ...

Corriere dello Sport

C'è già un blocco di insostituibili nella, vediamo chi ...giorni dopo arriva anche la prima in Mls contro il Toronto, in un'altra vittoria, stavolta ... che in Italia abbiamo conosciuto nella sua breve e non troppo fortunata esperienza alla. Anche ... Roma, i dieci intoccabili di Mourinho: la classifica di chi ha giocato di più