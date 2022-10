Roberto Fico mantiene i privilegi da ex presidente della Camera? Di Battista incredulo | «Spero non sia vero»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’exnon lascerà del tutto Montecitorio, nonostante non si sia candidato per il limite dei due mandati, ma manterrà un ufficio e uno staff così come previsto per tutti gli ex presidenti. Ildel Consiglio di garanzia M5s traslocherà nell’ufficio che fu di Pier Ferdinando Casini, secondo quanto riportano Repubblica e CorriereSera, nell’altana di Montecitorio. «Spero che si tratti di una menzogna» ha scritto amareggiato Alessandro Di, che si prepara all’ennesima delusione da parte degli ex compagni di partito.dovrebbe mantenere nel suo staff due collaboratori, assunti fino alla finelegislatura. L’ufficio si trova appena sotto la terrazza del ...

Al debutto da presidente della Camerasi presentò in autobus, ma poi passò subito all'auto blu. Il passaggio fu rapito e adesso, appena eletto al suo posto Lorenzo Fontana, il grillino e una delle voci più importati dei "duri ...- Fausto Bertinotti era una figura "di parte", se volete pure "divisiva". Laura Boldrini era figura "di parte", sicuramente divisiva.era figura "di parte", a suo modo divisivo. Mi chiedo per quale motivo il centrodestra, e segnatamente la Lega , non potrebbe scegliere un suo esponente "identitario" per Montecitorio. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quindi, oggi...: la mossa di Putin, lo striscione di Alessandro Zan e l'elezione di Lorenzo Fontana - Fausto Bertinotti era una figura “di parte”, se volete pure “divisiva”. Laura Boldrini era figura ...